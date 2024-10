Ex-jogador de hóquei é morto por ex-namorado ao chegar em casa, diz jornal

Apesar da informação que Nordmo ter afirmado ser o autor do crime, a polícia ainda está investigando o caso. O corpo do atleta foi encontrado em sua casa por um amigo do casal, que não conseguiu entrar em contato com Puhakka e ligou para a emergência. Rolf Nordmo está sob custódia das autoridades e será interrogado novamente, como relatou a polícia ao YLE.

Puhakka foi o primeiro jogador de hóquei a declarar sua homossexualidade abertamente. Em seu Instagram, o atleta publicava frequentemente fotos com o namorado durante viagens e momentos românticos.