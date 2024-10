Transmissão ao vivo de Itália x Israel: veja onde assistir

Itália e Israel se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Friuli, em Udine (ITA), em confronto válido pela quarta rodada da Liga das Nações.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo sportv2 (TV por assinatura).

A Itália lidera o Grupo 2, com sete pontos somados. Do outro lado, Israel perdeu as três partidas que fez até aqui, amargando a última colocação.