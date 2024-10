Transmissão ao vivo de Bélgica x França: veja onde assistir

Os belgas tentam se vingar da derrota por 2 a 0 sofrida diante da França no primeiro confronto entre as seleções no torneio. Na rodada anterior da Liga das Nações, a equipe de Domenico Tedesco empatou com a Itália em 2 a 2.

Os franceses chegam embalados por duas vitórias consecutivas e uma goleada na rodada anterior. A equipe de Dider Deschamps goleou Israel por 4 a 1.

Bélgica x França -- Liga das Nações