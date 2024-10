São Paulo x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O São Paulo recebe o Vasco na noite desta quarta-feira (16), às 21h45, no estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor manda o jogo no estádio do Guarani por causa da troca do gramado do Morumbis após a série de shows de Bruno Mars. A última apresentação ocorreu no domingo (13).