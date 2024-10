UFC Vegas 98: onde assistir ao vivo e card completo de Royval x Taira

O norte-americano Brandino Royval e o japonês Tatsuro Taira se enfrentam na luta principal do UFC Vegas 98 deste sábado (12).

O evento será transmitido pelo UOL Play via UFC Fight Pass — com planos a partir de R$ 24,90/mês. As três primeiras lutas do card preliminar também serão transmitidas pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

O card preliminar começa às 17h (de Brasilia), e o principal às 20h. A grande luta da noite traz Royval, atual número 1 do ranking do peso-mosca, encarando o quinto colocado na categoria. O norte-americano foi derrotado por Alexandre Pantoja no último desafio ao cinturão.