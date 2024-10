Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Série B

O Mirassol também está no pelotão de cima e quer colar na liderança. A equipe do interior paulista tem 50 pontos e chega embalada por vitória no confronto anterior.

Classificação e jogos Série B

O Peixe só perdeu uma vez para o Mirassol na história, pelo Paulistão de 2022. Nos outros jogos, foram oito vitórias do Alvinegro praiano e três empates.

Santos x Mirassol -- 31 rodada da Série B

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data e horário: 12 de outubro de 2024, às 18h30

Transmissão: Premiere