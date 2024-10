Santos x Boca Juniors: onde assistir às quartas da Libertadores Feminina

O Boca Juniors ficou na segunda colocação do grupo A. A equipe argentina empatou com o Corinthians e venceu Libertad e Adiffem. Com os mesmos sete pontos do Timão, as argentinas ficaram atrás no saldo de gols (três contra dez).

A vaga na semifinal é disputada em jogo único. A Libertadores Feminina é disputada em sede única, no Paraguai, em 2024.

Santos x Boca Juniors -- Libertadores Feminina

Data e horário: 12 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Carfem, no Paraguai

Transmissão: sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e PlutoTV (serviço de streaming)