Da Mansão Maromba ao mundo: quem é Ramon Dino, favorito no Mr Olympia 2024

O Brasil tem um representante de peso no Mr Olympia 2024, a "Copa do Mundo do fisiculturismo": Ramon Dino, 29, é um dos favoritos na categoria Classic Physique do evento que acontece neste final de semana em Las Vegas (Estados Unidos).

Revanche após bater na trave

Dino bateu na trave nas duas últimas edições do Mr Olympia ao ficar em segundo e se tornou extremamente popular no Brasil entre os fãs do esporte. Em 2024, disputará o palco novamente com o canadense Chris Bumstead, conhecido como CBUm e que tem levado o primeiro lugar na competição desde 2019.

Para o árbitro Terrick El Guindy, que esteve na última competição, ambos tiveram disputas acirradas, mas o brasileiro precisa melhorar a apresentação - momento em que os atletas fazem poses e exibem a musculatura para o júri.