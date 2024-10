Quem é CBum, pentacampeão no Mr. Olympia e principal rival de Ramon Dino

Dino bateu na trave nas duas últimas edições do Mr Olympia ao ficar em segundo e se tornou extremamente popular no Brasil entre os fãs do esporte. Nas duas ocasiões, Cbum foi o campeão.

Em coletiva de imprensa antes da competição, Cbum provocou todos os seus concorrentes e garantiu que nenhum deles seria páreo para o dia da competição.

"Como eu disse antes, não acredito que ninguém consiga me ameaçar agora. Eu ouço todos eles dizendo que conseguem me ganhar, mas quando eu olho eles nos olhos eu não acredito que eles acreditem que possam me vencer", disse o canadense.

Ramon se incomodou com a fala de Cbum e respondeu: "Você não precisa acreditar em mim, irmão. Acredite no seu trabalho, eu tenho meu trabalho todos os dias. Não se preocupe".

Dino era apontado como um dos favoritos a desbancar Cbum em 2024, mas teve problemas em sua apresentação. Ramon transpirou muito no palco enquanto fazia as poses e a tinta em seu corpo começou a derreter. O resultado é reversível para as finais, mas o cenário é complexo.