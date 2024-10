Popó x El Chino: onde assistir ao vivo e horário da luta no FMS 5

Acelino Popó Freitas e Jorge 'El Chino' Miranda se enfrentam hoje (12) no Fight Music Show 5, no ginásio do Canindé, em São Paulo. O evento teve início às 19h (de Brasília).

Onde assistir? Combate (pay-per-view), sportv3 (transmite as duas primeiras lutas da noite) e TV Globo (melhores momentos após o Supercine).

Popó protagonizou as quatro edições anteriores do FMS. Tetracampeão mundial, o boxeador venceu Whindersson Nunes, Pelé Landy, Júnior Dublê e Kléber Bambam.