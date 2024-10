Transmissão ao vivo de Peru x Uruguai: veja onde assistir

Peru e Uruguai se enfrentam hoje (11), às 22h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima (PER), em jogo válido pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura).

O Uruguai é terceiro colocado, com 15 pontos, e tenta colar na Argentina. Por outro lado, o Peru é o lanterna da competição com apenas três pontos.