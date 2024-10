Transmissão ao vivo de Hungria x Holanda: veja onde assistir

Hungria e Holanda entram em campo hoje (11), às 15h45 (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste (HUN), em jogo válido pela 3ª rodada da Liga das Nações.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

A Holanda é vice-líder do Grupo 3 com os mesmos quatro pontos da líder Alemanha. Já Hungria esta na lanterna do grupo, com apenas 1 ponto.