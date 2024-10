Transmissão ao vivo de Bósnia x Alemanha: veja onde assistir

A Alemanha iniciou a Liga com uma goleada por 5 a 0 contra a Hungria. Na rodada anterior, os alemães ficaram no empate com a Holanda em 2 a 2.

A Bósnia ainda busca a primeira vitória. A seleção foi goleada pela Holanda na estreia (5 a 2) e empatou em 0 a 0 com a Hungria no último compromisso.

Bósnia x Alemanha -- Liga das Nações