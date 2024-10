Que horas começa o Mister Olympia hoje (11)? Veja onde assistir

Nesta sexta-feira, 11 de outubro, começam as competições no Mister Olympia 2024 em Las Vegas. As transmissões ao vivo começam a partir das 13h30 (horário de Brasília), com o pré-julgamento das categorias. Confira os detalhes sobre a programação de hoje e como assistir ao evento.

Agenda do Mister Olympia 2024

Os torneios acontecem na sexta-feira e sábado. Veja a seguir a programação completa deles.

Sexta-feira, 11 de outubro