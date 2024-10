Venezuela x Argentina: onde assistir e horário do jogo das Eliminatórias

Venezuela e Argentina se enfrentam às 18h (de Brasília) desta quinta (10), no estádio Monumental de Maturín, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida será transmitida pelo Sportv. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

A Argentina é a líder isolada, com 18 pontos. Atuais campeões do mundo, os argentinos vêm de derrota para a Colômbia e não contarão com o goleiro Dibu Martínez, suspenso pela Fifa.