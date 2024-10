Quando é o Mister Olympia 2024? Veja datas e onde assistir

Horários. As transmissões começam às 13h30 (horário de Brasília) com o pré-julgamento. As finais ocorrem entre 22h e 23h.

Agenda do Mister Olympia 2024

Os torneios acontecem na sexta-feira e sábado. Veja a seguir a programação completa deles.

Sexta-feira, 11 de outubro

Pré-julgamento: Fitness Olympia, 212 Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Horário: A partir de 13h30 de Brasília

Finais: Fitness Olympia, 212 Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Pré-julgamento da Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Horário: A partir de 22h de Brasília