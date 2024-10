Luisa Stefani encerra ano mais cedo e fica fora do Finals

Uma classificação para o Finals dependeria de grandes campanhas nas próximas semanas, nos WTA 500 de Ningbo, na China, e Tóquio, no Japão. Ainda assim, Stefani e Schuurs precisariam torcer contra as rivais mais próximas - ou contar com um par de desistências na semana do Finals.

A brasileira, que já foi número 9 do mundo em 2021, mesmo ano em que conquistou o bronze olímpico nas duplas, ao lado de Laura Pigossi, não termina uma temporada no top 10 desde então. Em 2022, quando ficou afastada a maior parte do ano por causa de uma lesão séria no joelho, encerrou o ano como #55. No ano passado, era a 18ª no fim do ano. Agora, é a 26ª, mas pode perder algumas posições nesta e nas próximas semanas.