Itália x Bélgica: onde assistir e horário do jogo pela Liga das Nações

A Bélgica é a terceira colocada do grupo, com três pontos. Os belgas bateram Israel (3 a 1) na primeira rodada, mas foram superados pela França (2 a 0) no jogo seguinte.

Itália x Bélgica -- Liga das Nações da Europa

Data e horário: 10 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Transmissão: Disney+ (serviço de streaming)