Israel x França: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

Já Israel está em último e precisa vencer para começar a retomada. Apesar de ser a equipe com menos expressão do grupo, seleção israelense busca a vitória contra a França para, com chances, subir na classificação.

Israel x França -- terceira rodada da Liga das Nações

Data e hora: 10 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Bozsik Arena, Hungria.

Onde assistir: Disney+