Ginasta campeão sofre tentativa de roubo e bate em ladrão na Itália

Ouro no mundial de ginástica de 2021, Nicola Bartolini sofreu uma tentativa de roubo quando saia de casa e reagiu ao assalto batendo no ladrão.

O que aconteceu

Atleta italiano relatou que bandido tentou pegar seu telefone, mas Bartolini não deixou barato: "Milão é uma cidade assustadora. Não há segurança nesta selva de cidades, todo tipo de coisa acontece todos os dias. Ele veio pegar meu celular e levou alguns socos na cara".

"Naquele momento, quando ele estava no chão, bati várias vezes na cara dele", disse ele, ao Corriere Della Sera. Bartolini ainda relatou que sofreu um soco no bandido, que o deixou com uma marca na cabeça, mas que o ladrão foi quem levou a pior.