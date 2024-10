Libertad x Corinthians: onde assistir ao jogo da Libertadores feminina

Libertad e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 17h30 (de Brasília), em duelo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina. Jogo será no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai.

Partida será transmitida pelo SporTV e pelos canais GOAT e Caze TV, no YouTube. O Placar UOL acompanha aos lances em tempo real.

O Corinthians é líder do Grupo A e, em caso de vitória, dificilmente será ultrapassado: com saldo de gol muito maior que o do Boca Juniors (oito contra um), só ficará na segunda posição caso a equipe argentina vença seu jogo por goleada estrondosa. As Brabas e o Boca possuem os mesmos quatro pontos.