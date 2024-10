Transmissão ao vivo de Goiás x Santos: veja onde assistir

Goiás e Santos entram em campo hoje (7), às 21h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

O Santos é o vice-líder da Série B, com 53 pontos, um a menos que o Novorizontino. Já o Goiás está na 12ª posição, com 38 pontos.