Rountree mostra rosto 'remendado' dois dias após luta contra Poatan no UFC

Khalil Rountree Jr. mostrou como está a recuperação do seu rosto dias após ser derrotado pelo brasileiro Alex Poatan no UFC 307.

O que aconteceu

Rountree Jr. publicou uma foto nos stories do seu Instagram. O nariz e a região do olho direito do americano seguem em cicatrização.

A cicatriz maior está no nariz do lutador, que sofreu cortes profundos durante a luta. Pontos foram dados acima e um pouco abaixo do olho direito, que segue fechado dois dias após o combate.