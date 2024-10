Bia Haddad dá troco em Keys e supera estreia no WTA 1000 de Wuhan

Uma semana depois de ser eliminada do WTA 1000 de Pequim por Madison Keys (#20 do mundo), Beatriz Haddad Maia teve a chance de dar o troco na americana e não perdeu a oportunidade. Nesta segunda-feira, na primeira rodada do WTA 1000 de Wuhan, na China, a brasileira fez 7/6(7) e 6/2 e passou à segunda rodada.

Foi o quarto jogo entre elas, e o histórico de confrontos agora está empatado em 2 a 2. Nesta segunda, Bia, atual número 12 do mundo, se impôs a maior parte do tempo, jogando um tênis mais agressivo e limitando a capacidade ofensiva da americana, que não gosta nem joga tão bem quando é forçada a se defender.

Ainda assim, Bia teve problemas para vencer o primeiro set. A brasileira sacou para fechar a parcial com 5/4 e, depois, com 6/5 no placar, mas em ambas oportunidades deixou de ser agressiva e viu Keys disparar winners. O mesmo aconteceu no tie-break, quando a paulista abriu 5/2, perdeu um set point e precisou salvar um set point com Keys liderando por 7/6. Bia, então, venceu três pontos seguidos para fazer 9/7 e ganhar o game de desempate.