Corinthians x ADIFFEM: onde assistir ao jogo da Libertadores feminina

O Corinthians enfrenta o ADIFFEM, da Venezuela, neste domingo (6), às 17h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina, em Assunção, no Paraguai.

O jogo será transmitido pelos canais Sportv e BandSports e também no YouTube da CazéTV, do Canal Goat e do MeuTimão. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians estreou com um empate por 0 a 0 contra o Boca Juniors. Já o ADIFFEM perdeu por 1 a 0 para o Libertad.