Transmissão ao vivo de Corinthians x Internacional: veja onde assistir

Corinthians e Internacional medem forças hoje (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

As duas equipes têm objetivos diferentes. O Corinthians tentar sair da zona do rebaixamento, enquanto o Inter é o sétimo colocado e quer entrar no G6.