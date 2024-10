Onde vai passar Corinthians x Internacional? Saiba como assistir ao vivo

Corinthians e Internacional duelam hoje (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo. A programação está sujeita a alterações.

O Corinthians é o 18º colocado e está na zona do rebaixamento, com apenas 28 pontos. Já o Inter é o sétimo colocado, com 45 pontos.