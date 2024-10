Transmissão ao vivo de Grêmio x Fortaleza: veja onde assistir

Grêmio e Fortaleza entram em campo hoje (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo.

O Grêmio é o 13º colocado do Brasileirão, com 32 pontos. No pelotão da frente, o Fortaleza está na terceira colocação, com 55 pontos.