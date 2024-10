Grêmio x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Já o Fortaleza está na parte de cima da tabela e briga pelo título. Os comandados por Vojvoda têm 55 pontos, a dois de distância do líder Botafogo.

O duelo entre os times pelo primeiro turno terminou com vitória do Fortaleza. Lucero marcou o único gol da partida no Castelão.

Grêmio x Fortaleza -- 29ª rodada do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e horário: 4 de outubro de 2024, às 21h30

Transmissão: Premiere