Corinthians x Internacional: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Inter, sétimo colocado com 45 pontos, sonha com o G6 e está totalmente focado no Brasileiro, uma vez que foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Provável escalação

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Félix Torres (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Bruno Henrique), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

Corinthians x Internacional -- Campeonato Brasileiro