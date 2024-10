RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Palmeiras visita o RB Bragantino neste sábado (5), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras busca a sétima vitória consecutiva na competição. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, no Brinco de Ouro, e está com 56 pontos na vice-liderança — apenas um atrás do líder Botafogo.