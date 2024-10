Corinthians x Boca: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores feminina

O Corinthians estreia na Libertadores feminina nesta quinta-feira (3), às 18h30 (de Brasília), contra a equipe do Boca Juniors, no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai, sede da competição em 2024.

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (na TV fechada), além de CazéTV e Meu Timão (ambos no YouTube). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Atuais campeãs do torneio continental, as brabas do Timão vão em busca do pentacampeonato - além de vencerem em 2023, também foram campeãs em 2017, 2019 e 2021.