Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Brasileiro

O Bahia recebe o Flamengo neste sábado (5), às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão ao vivo no Premire. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Flamengo ocupa a 4ª posição na tabela, com 48 pontos. O rubro-negro vem sendo seguido de perto por São Paulo (5º colocado com 47 pontos) e o próprio Bahia, que aparece em 6º lugar com 45 pontos.