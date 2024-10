Liverpool x Bologna: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

O Liverpool vem de vitória na estreia da Champions, enquanto o Bologna ficou no empate. Os Reds venceram o Milan por 3 a 1, fora de casa, e largaram com o pé direito. Já o time italiano ficou no 0 a 0 com o Shakhtar, da Ucrânia.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O compromisso seguinte dos times pelo torneio será daqui a três semanas. O Bologna visita o Aston Villa no dia 22, enquanto o Liverpool encara o Leipzig, na Alemanha.

Liverpool x Bologna -- 2ª rodada da Champions

Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Data e horário: 2 de outubro de 2024, às 16h

Transmissão: Max