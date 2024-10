Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Corinthians hoje (2), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Os cariocas têm uma novidade à beira do campo. Após a demissão de Tite, Filipe Luís faz o seu primeiro jogo no comando do rubro-negro.