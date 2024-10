Alonso diz que preferia futebol a F1: 'Não escolhi ser piloto, foi meu pai'

Fernando Alonso jogava como goleiro na escola e disse que sentia mais prazer no futebol do que nas corridas.

Se você entregar, vencer, você vai passando pelas categorias e eventualmente chega à F1. Quando eu tinha oito, nove, dez anos, lembro de correr nos finais de semana. Porém, durante a semana, na escola, eu jogava futebol e era goleiro. Lembro que gostava mais de jogar futebol do que dos finais de semana de corrida

No meu caso, andei de kart pela primeira vez aos três anos. Como você pode imaginar, não escolhi fazer a corrida. Meu pai ficou feliz naquele dia. Minha mãe, nem tanto. Então, você começa a gostar do que faz, desenvolve habilidades ainda novo e, se for bem, recebe mais oportunidades

Mas não consegui contar ao meu pai. Além disso, há milhares de jogadores de futebol, mas apenas 20 na Fórmula 1. Então, era mais chamativo, mais exclusivo. Mas, brincadeiras à parte, acho que perdi muitas coisas na vida na busca por isso

O que mais ele disse

Perdeu muita coisa por causa da F1. "Não tinha um tempo normal de escola, perdia muitas coisas porque estava correndo na Itália e em outros países. Precisei fazer as provas nas semanas seguintes e sofri um pouco. Aos 19 anos, me tornei piloto de F1. A primeira vez que fui a uma boate foi aos 29. Então, perdi várias coisas".