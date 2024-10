Alcaraz derruba Sinner de virada, conquista Pequim e volta a ser #2

Coube ao ATP 500 de Pequim a final que nenhum slam teve em 2024, reunindo os nomes mais fortes da nova geração de tenistas e os dois campeões de slam da temporada. De um lado, Jannik Sinner, vencedor no Australian Open e no US Open. Do outro, Carlos Alcaraz, que levantou as taças de Roland Garros e Wimbledon. Foi o décimo encontro entre eles, e o duelo não decepcionou. Foram três sets de altíssimo nível e, no fim, o espanhol de 21 anos fez um tie-break espetacular, ganhando sete pontos seguidos, para triunfar por 6/7(6), 6/4 e 7/6(3).

Além de destronar Sinner, campeão em Pequim no ano passado, Alcaraz voltará ao posto de número 2 do mundo. Com os pontos do torneio chinês, ele deixa para trás o atual vice-líder do ranking, Alexander Zverev, e estará atrás apenas de Sinner quando a ATP publicar a próxima atualização de sua lista.

Carlitos também aumenta sua vantagem sobre o italiano no histórico de confrontos diretos: agora são seis vitórias de Alcaraz e quatro de Sinner. O espanhol levou a melhor nos últimos três encontros - todos este ano. Os dois anteriores aconteceram nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells e novamente nas semis em Roland Garros.