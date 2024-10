Torcedor invade campo e é atropelado por segurança em jogo de rúgbi; veja

Um torcedor invadiu gramado do confronto entre África do Sul e Argentina, pela decisão do Rugby Championship, e foi atropelado por um segurança para, enfim, ser parado.

O que aconteceu

Em duelo de decisão, vários torcedores invadiram o gramado durante o jogo, mas este acabou na pior e foi derrubado por segurança. O invasor conseguiu driblar diversas pessoas antes de ser atropelado com um "tackle" e cair com o rosto no chão.

Segundo o jornal The Sun, o torcedor foi levado pelos médicos para fora do gramado. Nas imagens, o indivíduo aparentemente desmaiou com o impacto. Ainda como apurou o portal, o representante do Departamento de Saúde de Mpumalanga relatou que o homem está bem e até pediu por uma cerveja assim que acordou.