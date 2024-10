Atlético-MG x Vasco: onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

O Vasco vem de um empate. O Cruz-Maltino até saiu na frente, mas ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no final de semana, também pelo Brasileirão. A equipe carioca eliminou Marcílio Dias, Água Santa, Fortaleza, Atlético-GO e Athletico durante a Copa do Brasil.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Atlético-MG e Vasco se enfrentaram uma vez em 2024 até aqui. Jogando em casa, o Galo venceu o jogo pelo Brasileirão por 2 a 0, com dois gols de Hulk.

Atlético-MG x Vasco -- Semifinal da Copa do Brasil

Data e horário: 02 de outubro de 2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming)