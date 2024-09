Transmissão ao vivo de Flamengo x Athletico: veja onde assistir

Flamengo e Athletico-PR medem forças hoje (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem.

O Flamengo é o quarto colocado, com 45 pontos. Já o Athletico-PR é o 15º colocado, com 31 pontos, e quer se distanciar da zona do rebaixamento.