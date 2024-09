Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Vasco: veja onde assistir

Cruzeiro e Vasco medem forças hoje (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro é o sétimo colocado, com 42 pontos, e quer retornar ao G6. Já o Vasco está na décima colocação, com 35 pontos, e tenta diminuir a vantagem para as equipes que estão no pelotão da frente.