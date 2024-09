Transmissão ao vivo de Atlético-GO x Fluminense: veja onde assistir

Atlético-GO e Fluminense se enfrentam hoje (29), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo para RJ, GO, ES, TO e Juiz de Fora (MG) e Premiere (pay-per-view).

As duas equipes estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Atlético-GO é o lanterna, com 18 pontos, enquanto o Fluminense é o 18º colocado, com 27 pontos.