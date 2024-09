Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians chega embalado pela classificação à semifinal da Copa Sul-Americana. O Alvinegro vem de três vitórias consecutivas, a última delas diante do Fortaleza por 3 a 0.

O São Paulo é o quinto colocado, com 44 pontos, e busca um lugar no G4. Já o Corinthians é o 17º colocado, com 28 pontos, e quer a vitória para sair da zona do rebaixamento.

São Paulo x Corinthians -- Campeonato Brasileiro