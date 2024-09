Hamilton revela depressão após bullying na escola: 'Ninguém para falar'

O ícone do automobilismo também afirmou que deseja fazer acompanhamento psicológico. O piloto de 39 anos, que vai trocar a Mercedes pela Ferrari no final da temporada, contou que não teve sucesso conversando com uma terapeuta no passado, mas reforçou a vontade de encontrar um novo profissional.

Quando estava nos meus 20 anos, tive algumas fases realmente difíceis. Eu tive problemas com saúde mental ao longo da minha vida, [ tive] depressão. Desde muito cedo, quando eu tinha uns 13 anos. Acho que foi a pressão das corridas e das dificuldades na escola, o bullying. Eu não tinha ninguém com quem conversar.

Eu sofria inicialmente para acalmar minha mente. Mas [meditação] é uma ótima maneira de entrar em contato comigo mesmo, meus sentimentos internos, entender o que posso fazer. Falei com uma mulher [terapeuta], anos atrás, mas isso não foi realmente útil. Eu gostaria de encontrar alguém hoje. Hamilton, ao The Times

Hamilton já desabafou que sofreu racismo na escola. Algumas crianças atiravam bananas nele e praticavam ofensas racistas. Em entrevista antiga, o britânico classificou a época como "a mais traumatizante de sua vida".