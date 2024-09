Arsenal x Leicester: onde assistir e horário do jogo da Premier League

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal recebe o Leicester no Emirates Stadium, neste sábado (28), às 11h (de Brasília). O confronto acontece pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Arsenal é um dos quatro times ainda invictos no Inglês. Com 11 pontos na quarta colocação, a vitória é fundamental na busca dos londrinos pelo topo da tabela. O City, mais um invicto, é o líder com 13 pontos.