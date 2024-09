Transmissão da convocação da seleção brasileira: assista ao vivo

Dorival Júnior convoca hoje (27), às 13h (de Brasília), a seleção brasileira para dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O UOL transmite ao vivo no player de vídeo acima e no Youtube.

A seleção brasileira vai enfrentar Chile e Peru na rodada dupla das Eliminatórias. O duelo com os chilenos será no dia 10 de outubro, fora de casa, e depois joga contra os peruanos, no dia 15, em Brasília.

O Brasil é o 5° colocado, com 10 pontos. A seleção, hoje, estaria classificada para a Copa do Mundo de 2026. Porém, aparece apenas um ponto à frente da Bolívia, que está na 8ª colocação e é a primeira equipe fora até mesmo da repescagem para o Mundial.