Seleção brasileira: onde assistir à convocação para as Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para mais dois jogos pelas Eliminatórias nesta sexta-feira (27). O evento terá início às 13h (de Brasília) e será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A convocação será transmitida no YouTube da CBF e no do UOL Esporte.

O Brasil vai enfrentar Chile e Peru na rodada dupla das Eliminatórias. A seleção encara os chilenos no dia 10 de outubro, fora de casa, e depois joga contra os peruanos, no dia 15, em Brasília.