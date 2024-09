São Paulo x Corinthians: veja horário e transmissão do jogo em Brasília

O Corinthians vive o cenário oposto, com alerta no Brasileirão e em alta nas Copas. O time de Ramón Díaz está no Z4, mas se classificou às semifinais tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil.

O Majestoso será disputado em Brasília porque o MorumBis terá shows do cantor Bruno Mars, que se apresenta no local a partir de outubro.

São Paulo x Corinthians -- 27ª rodada do Brasileirão

Data: 29 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Transmissão: Globo SP (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)