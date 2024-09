Lenda da ginástica, Comaneci diz que Rebeca é caso raro e exalta: 'Diva'

Acho que um dia que eu posso ter ficado nervosa foi na competição por equipes, porque quando estamos juntas, entendo a importância da minha nota para o grupo. Não é uma pressãoo ruim, é uma importância. Tanto que a medalha mais especial para mim foi a de bronze por equipes. Foi muito especial conquistar com elas, o grupo merecia muito. Rebeca Andrade

As dores seguem acompanhando Rebeca Andrade. A brasileira admitiu que tem lidado com problemas e chegou a indicar uma possível aposentadoria da ginástica. O término das Olimpíadas de Paris-2024 sem precisar passar por uma nova cirurgia aliviou a atleta.

Vocês sabem as inúmeras cirurgias que tive que passar. Eu tenho sentido bastante dores que foram controladas com medicações durante a Olimpíada. Eu só queria viver Paris e terminar de uma forma feliz. E eu consegui. Então quando eu terminei e vi que estava bem, falei: 'ufa, estou viva'. Eu iria poder voltar tranquila para o Brasil e abraçar minha família, meus cachorros, sem precisar ir para uma sala de cirurgia.

Novo salto vem aí?

Rebeca Andrade chegou a inscrever o Triplo Twist Yurshenko com a ideia de realizá-lo durante as Olimpíadas de Paris-2024. Ela, no entanto, não arriscou e manteve a carta guardada na manga.

Dois meses após o término dos Jogos Olímpicos, ela disse que ainda não desistiu de realizar o salto, que pode ser batizado com seu nome.