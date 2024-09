COB Expo: Multimedalhista, Gabrielzinho fará apresentação de nado

Estou feliz com a minha participação no evento e será uma boa oportunidade de propagar ainda mais a natação paralímpica. Espero contribuir com as pessoas na feira e transmitir a importância de uma boa infraestrutura esportiva para o desenvolvimento do esporte paralímpico. Também vou compartilhar um pouco com o público sobre como funciona a minha rotina.

Gabrielzinho